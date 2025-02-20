Ремонт здания бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани начнут в 2025 году
«В этом году отреставрируют фасад здания, заменят коммуникации, в следующем году приступят к внутренним ремонтным работам», — заявили в минкульте.
Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани начнут ремонтировать в 2025 году. Об этом сообщило министерство культуры региона.
«В этом году отреставрируют фасад здания, заменят коммуникации, в следующем году приступят к внутренним ремонтным работам», — заявили в минкульте.
В здании кинотеатра «Родина» откроют Дом музыки и установят орган.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков назвал ремонт здания приоритетным.