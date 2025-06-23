В Рязани отменили действие особого противопожарного режима
Отмечается, что действие особого режима отменено в границах городского округа. Противопожарный режим в черте города отменили из-за улучшения ситуации с природными пожарами и снижением опасности возгорания травы. Особый противопожарный режим в Рязани действовал с 28 мая.
В Рязани отменили действие особого противопожарного режима. Соответствующее постановление администрации города Рязани опубликовано на сайте «Рязанских ведомостей» 23 июня.
Отмечается, что действие особого режима отменено в границах городского округа. Противопожарный режим в черте города отменили из-за улучшения ситуации с природными пожарами и снижением опасности возгорания травы.
Особый противопожарный режим в Рязани действовал с 28 мая.