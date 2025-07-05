В Рязани смонтировали каркас будущей стелы «Город трудовой доблести»

Монумент будет выполнен из белого камня и украшен алюминиевыми листами с гравировкой, отображающей трудовой подвиг рязанцев в годы Великой Отечественной войны. Открыть мемориальную стелу планируется на День города. Напомним, провода над сквером у вокзала «Рязань-2» уберут под землю.