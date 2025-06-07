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Провода над сквером у вокзала «Рязань-2» уберут под землю
Соответствующее поручение дал мэр города Виталий Артемов 7 июня во время осмотра объекта. Он напомнил, что на территории сквера идут подготовительные работы для установки стелы «Город трудовой доблести». Там планируют заменить части троллейбусных опор и остановочного павильона. Ремонт коммуникаций завершается, в ближайшее время разрытия будут засыпаны, после чего начнется благоустройство территории.

Провода над сквером у вокзала «Рязань-2» до конца июня уберут под землю. Соответствующее поручение дал мэр города Виталий Артемов 7 июня во время осмотра объекта, сообщил он в соцсетях.

Артемов напомнил, что на территории сквера идут подготовительные работы для установки стелы «Город трудовой доблести».

Планируется заменить части троллейбусных опор и остановочного павильона. Ремонт коммуникаций завершается, в ближайшее время разрытия будут засыпаны, после чего начнется благоустройство территории.

«Готово основание конструкции будущей стелы, сама стела совсем скоро будет доставлена в Рязань, начнется ее монтаж. У гостиницы „Ловеч“ завершена планировка территории, установлены бордюры, ведется подготовка к укладке тротуарной плитки. Планируется, что в этой части сквера плитка будет уложена к концу месяца», — отметил мэр города.

Кроме того, Артемов обсудил с профильными подразделениями возможность восстановления работы фонтана. На следующей неделе специалисты проведут анализ конструкции и дадут заключение.

Ранее сообщалось, что в сквере возле вокзала «Рязань-2» начались работы по благоустройству.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова