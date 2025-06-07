Провода над сквером у вокзала «Рязань-2» уберут под землю

Провода над сквером у вокзала «Рязань-2» до конца июня уберут под землю. Соответствующее поручение дал мэр города Виталий Артемов 7 июня во время осмотра объекта, сообщил он в соцсетях.
Артемов напомнил, что на территории сквера идут подготовительные работы для установки стелы «Город трудовой доблести».
Планируется заменить части троллейбусных опор и остановочного павильона. Ремонт коммуникаций завершается, в ближайшее время разрытия будут засыпаны, после чего начнется благоустройство территории.
«Готово основание конструкции будущей стелы, сама стела совсем скоро будет доставлена в Рязань, начнется ее монтаж. У гостиницы „Ловеч“ завершена планировка территории, установлены бордюры, ведется подготовка к укладке тротуарной плитки. Планируется, что в этой части сквера плитка будет уложена к концу месяца», — отметил мэр города.
Кроме того, Артемов обсудил с профильными подразделениями возможность восстановления работы фонтана. На следующей неделе специалисты проведут анализ конструкции и дадут заключение.
Ранее сообщалось, что в сквере возле вокзала «Рязань-2» начались работы по благоустройству.
Фото: Telegram-канал Виталия Артемова