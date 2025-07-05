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Трамп не уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт
«Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел», — заявил Трамп. При этом американский президент отметил, что пытается справиться с ситуацией на Украине, которая «досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена». Ранее Трамп сообщал, что остался недоволен после разговора с президентом России Владимиром Путиным, потому что не видит прогресса в урегулировании конфликта.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, передает 5 июля «Интерфакс».

"Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", — заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что пытается справиться с украинским вопросом, который «достался ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена».

Ранее Трамп сообщал, что остался недоволен после разговора с президентом России Владимиром Путиным, потому что не видит прогресса в урегулировании конфликта.