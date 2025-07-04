Трамп заявил, что остался недоволен после разговора с Путиным

Президент США заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. «Мы говорили достаточно долго — обсудили Иран, ситуацию в Украине. Но я не доволен. Сдвига пока нет», — заявил Трамп. Лидер США также подчеркнул, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву: поставляет вооружение и оказывает содействиеРанее стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа.

Трамп заявил, что остался недоволен после разговора с Путиным. Об этом пишет «Газета. ру».

Президент США заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

«Мы говорили достаточно долго — обсудили Иран, ситуацию в Украине. Но я не доволен. Сдвига пока нет», — заявил Трамп.

Лидер США также подчеркнул, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву: поставляет вооружение и оказывает содействие.

Ранее стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа.