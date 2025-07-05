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Россиян предупредили об опасных растениях и ягодах
По данным Роспотребнадзора, представлять серьезную опасность для здоровья могут ландыши, борщевик Сосновского, белладонна, ягоды вороньего глаза и Дафны. В ведомстве призвали граждан быть внимательными и осторожными во время отдыха на природе. В случае отравления растениями нужно обращаться за медпомощью.

Россиян предупредили об опасных растениях и ягодах. Об этом сообщило 5 июля РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, представлять серьезную опасность для здоровья могут ландыши, борщевик Сосновского, белладонна, ягоды вороньего глаза и Дафны.

В Роспотребнадзоре призвали граждан быть внимательными и осторожными во время отдыха на природе. Отмечается, что все части ландыша содержат токсичные вещества, которые вызывают серьезные проблемы с сердцем. Отравление может привести к судорогам или даже смерти, отметили в ведомстве.

Там добавили, что гликозиды, сердечно-сосудистые яды, содержащиеся в наперстянке, могут спровоцировать остановку сердца и другие симптомы, такие как головная боль и рвота.

Семена и цветы бругмансии способны вызывать спутанность сознания, слуховые галлюцинации и другие серьезные нарушения.

Опасность борщевика состоит в том, что при контакте с кожей и последующем воздействии солнечного света могут появиться ожоги и воспаления.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в случае отравления растениями нужно обращаться за медпомощью.

Ранее стало известно, что в Рязанской области разрастается борщевик Сосновского.