В Рязанской области разрастается борщевик Сосновского

Растение разрослось в поймах рек Плетенки и Павловки, вдоль Южной окружной дороги, на Касимовском шоссе. Активист общественного движения «Антиборщевик» Сергей Семенов заявил, что из-за теплой погоды борщевик взошел там, где его почти не было. «Семена, которые лежат до 10 лет, пошли прорастать и очень хорошо проросли. В следующем году надеемся, что меньше будет, но год активный», — отметил он.

В Рязанской области разрастается борщевик Сосновского. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По данным издания, растение разрослось в поймах рек Плетенки и Павловки, вдоль Южной окружной дороги, на Касимовском шоссе.

Активист общественного движения «Антиборщевик» Сергей Семенов заявил, что из-за теплой погоды борщевик взошел там, где его почти не было.

«Семена, которые лежат до 10 лет, пошли прорастать и очень хорошо проросли. В следующем году надеемся, что меньше будет, но год активный», — отметил он.