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Бывший вице-губернатор Греков обжаловал приговор. Ирина Петина останется в СИЗО
Жалобу на приговор подал Игорь Греков и его адвокат. Советский районный суд принял апелляции к рассмотрению. Кроме того, стало известно, что экс-сенатор Ирина Петина вновь останется в СИЗО. Московский городской суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Решение вступит в силу 8 июля 2025 года.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обжаловал приговор, а экс-сенатор Ирина Петина вновь останется в СИЗО. Соответствующая информация содержится в карточках дел.

Жалобу на приговор подал Игорь Греков и его адвокат. Советский районный суд принял апелляции к рассмотрению.

Кроме того, стало известно, что экс-сенатор Ирина Петина вновь останется в СИЗО. Московский городской суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Решение вступит в силу 8 июля 2025 года.

Напомним, ранее Игорю Грекову вынесли приговор. Суд признал бывшего вице-губернатора виновным и назначил ему 17 лет тюрьмы строгого режима.

Игорь Греков раскаялся в содеянном и полностью признал вину в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах. Отмечается, что общая сумма штрафов, которые необходимо выплатить, составляет 400 миллионов рублей.

Ирина Петина обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, которые она принимала в должности заместителя министра здравоохранения региона.

С подробностями дел Игоря Грекова и Ирина Петиной можно ознакомиться в сюжете.