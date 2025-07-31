СК опубликовал подробности гибели 14-летнего подростка на Борковском карьере

По предварительным данным СК, 30 июля 14-летний подросток вместе с семьей отдыхал возле одного из водоемов города Рязани. Он остался без присмотра родителей, зашел в воду и утонул. Следователь выезжал на место происшествия для проведения первоначальных процессуальных действий. Проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Региональный СУ СКР опубликовал подробности гибели 14-летнего подростка на 3-м Борковском карьере. Соответствующая информация размещена в соцсетях ведомства.

По предварительным данным СК, 30 июля 14-летний подросток вместе с семьей отдыхал возле одного из водоемов города Рязани. Он остался без присмотра родителей, зашел в воду и утонул.

Следователь выезжал на место происшествия для проведения первоначальных процессуальных действий. Проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, трагедия произошла на 3-м Борковском карьере в Рязани. Спасатели вместе с отдыхающими искали тело погибшего. Очевидцы публиковали видео с места. Позже в МЧС и прокуратуре подтвердили информацию.