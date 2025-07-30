Прокуратура Рязани начала проверку по факту смерти 14-летнего подростка

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва, прокуратура Советского района начала проверку в связи со смертью 15-летнего подростка на третьем Борковском карьере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В рамках проверки будет оценено, насколько родители или законные представители исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а также изучены обстоятельства трагического происшествия. По итогам проверки прокуратура примет решение о необходимых мерах реагирования. Кроме того, прокуратура осуществляет контроль за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводят органы следствия.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва, прокуратура Советского района начала проверку в связи со смертью 14-летнего подростка на третьем Борковском карьере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проверки будет оценено, насколько родители или законные представители исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а также изучены обстоятельства трагического происшествия.

По итогам проверки прокуратура примет решение о необходимых мерах реагирования. Кроме того, прокуратура осуществляет контроль за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводят органы следствия.