На 3-м Борковском карьере утонул человек, спасатели ищут его тело
Инцидент произошел 30 июля. Отмечается, что спасатели и очевидцы ищут тело погибшего. Подробностей случившегося нет. Официально информацию не комментировали.
На 3-м Борковском карьере утонул человек, спасатели ищут его тело. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел 30 июля. Отмечается, что спасатели и очевидцы ищут тело погибшего. Подробностей случившегося нет.
Официально информацию не комментировали.