На 3-м Борковском карьере утонул человек, спасатели ищут его тело

Инцидент произошел 30 июля. Отмечается, что спасатели и очевидцы ищут тело погибшего. Подробностей случившегося нет. Официально информацию не комментировали.

На 3-м Борковском карьере утонул человек, спасатели ищут его тело. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Инцидент произошел 30 июля. Отмечается, что спасатели и очевидцы ищут тело погибшего. Подробностей случившегося нет.

Официально информацию не комментировали.