Из третьего Борковского карьера подняли тело подростка

Спасатели центральной спасательной станции извлекли из воды тело молодого человека 2010 года рождения, утонувшего в 3-ем Борковском карьере города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Рязанской области. Это уже третий случай утопления ребенка с начала сезона.

Спасатели центральной спасательной станции извлекли из воды тело молодого человека 2010 года рождения, утонувшего в 3-ем Борковском карьере города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

Это уже третий случай утопления ребенка с начала сезона.

Ранее сообщили о поисках утонувшего на Борковском карьере.

Фото: МЧС России по Рязанской области