Из третьего Борковского карьера подняли тело подростка
Спасатели центральной спасательной станции извлекли из воды тело молодого человека 2010 года рождения, утонувшего в 3-ем Борковском карьере города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Рязанской области. Это уже третий случай утопления ребенка с начала сезона.
Спасатели центральной спасательной станции извлекли из воды тело молодого человека 2010 года рождения, утонувшего в 3-ем Борковском карьере города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Рязанской области.
Это уже третий случай утопления ребенка с начала сезона.
Ранее сообщили о поисках утонувшего на Борковском карьере.
Фото: МЧС России по Рязанской области