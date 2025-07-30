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Ремонтные работы на улице Гагарина затянулись, срок ограничения движения продлен
В связи с капремонтом теплотрассы и закрытием движения транспорта на автомобильной дороге по улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова до 23:00 5 августа, движение городского пассажирского организуют по следующей схеме: автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам; автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам.

Ремонтные работы на улице Гагарина затянулись, срок ограничения движения транспорта продлен. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с капремонтом теплотрассы и закрытием движения транспорта на автомобильной дороге по улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова в период с 12:00 10 июля до 23:00 5 августа, движение городского пассажирского организуют по схеме:

  • автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрута № 58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;
  • автобусы маршрута № 2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Дзержинского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;
  • автобус маршрута № 23 в прямом и обратном направлении следует по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, далее по маршруту;
  • автобусы маршрута № 16 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Дзержинского, ул. Гагарина, далее по маршруту;
  • автобусы маршрута № 6 следуют до остановочного пункта ОАО «Завод точного литья»;
  • автобусы маршрута № 20 при движении от остановочного пункта «Кинотеатр Дружба» следуют по ул. Высоковольтная, ул. Островского, далее по маршруту, в обратном направлении по ул. Высоковольтной, ул. Шевченко, ул. Дзержинского, далее по маршруту;
  • троллейбусы маршрута № 5 В и № 5нв следуют до остановочного пункта «Памятник Ф. Полетаеву».

Напомним, работы начались 10 июля и должны были завершиться 31 июля.