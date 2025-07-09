В Рязани из-за ремонтных работ изменят движение общественного транспорта

В связи с капремонтом теплотрассы и закрытием движения на автодороге по улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова с 12:00 10 июля до 23:00 31 июля движение общественного транспорта организуют по схеме: автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам; автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам; автобусы маршрута № 58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту.