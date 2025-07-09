Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
32°
Чтв, 10
31°
Птн, 11
32°
ЦБ USD 78.17 -0.55 09/07
ЦБ EUR 91.97 -0.44 09/07
Нал. USD 79.55 / 80.00 09/07 16:15
Нал. EUR 92.26 / 92.50 09/07 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 622
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 937
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 039
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани из-за ремонтных работ изменят движение общественного транспорта
В связи с капремонтом теплотрассы и закрытием движения на автодороге по улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова с 12:00 10 июля до 23:00 31 июля движение общественного транспорта организуют по схеме: автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам; автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам; автобусы маршрута № 58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту.

В Рязани из-за ремонтных работ изменят движение общественного транспорта. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с капремонтом теплотрассы и закрытием движения на автодороге по улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова с 12:00 10 июля до 23:00 31 июля движение общественного транспорта организуют по схеме:

  • автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрута № 58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;
  • автобусы маршрута № 2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Дзержинского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;
  • автобус маршрута № 23 в прямом и обратном направлении следует по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, далее по маршруту;
  • автобусы маршрута № 16 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Дзержинского, ул. Гагарина, далее по маршруту;
  • автобусы маршрута № 6 следуют до остановочного пункта ОАО «Завод точного литья»;
  • троллейбусы маршрута № 5 В и № 5нв следуют остановочного пункта «Памятник Ф. Полетаеву».