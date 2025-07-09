В Рязани из-за ремонтных работ изменят движение общественного транспорта
В связи с капремонтом теплотрассы и закрытием движения на автодороге по улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова с 12:00 10 июля до 23:00 31 июля движение общественного транспорта организуют по схеме: автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам; автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам; автобусы маршрута № 58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту.
В Рязани из-за ремонтных работ изменят движение общественного транспорта. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба горадминистрации.
В связи с капремонтом теплотрассы и закрытием движения на автодороге по улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова с 12:00 10 июля до 23:00 31 июля движение общественного транспорта организуют по схеме:
- автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута № 58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;
- автобусы маршрута № 2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Дзержинского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;
- автобус маршрута № 23 в прямом и обратном направлении следует по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, далее по маршруту;
- автобусы маршрута № 16 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Дзержинского, ул. Гагарина, далее по маршруту;
- автобусы маршрута № 6 следуют до остановочного пункта ОАО «Завод точного литья»;
- троллейбусы маршрута № 5 В и № 5нв следуют остановочного пункта «Памятник Ф. Полетаеву».