Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
27°
Сбт, 05
20°
Вск, 06
17°
ЦБ USD 78.78 0.13 04/07
ЦБ EUR 93.13 0.45 04/07
Нал. USD 79.70 / 80.00 03/07 18:30
Нал. EUR 92.27 / 92.90 03/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
13 966
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
6 642
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 182
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 145
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
А что в кино? «Питер FM», «Не одна дома-2» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Питер FM» — комедийная мелодрама из России. Маша, диджей на радиостанции, и Максим, молодой архитектор, стоят перед важными жизненными решениями — свадьбой и переездом за границу. Их судьбы неожиданно переплетаются после того, как Маша теряет телефон, а Максим его находит.

«Настоящие детективы» — комедийный триллер из США. Саймон Макнэлли, недавно выписанный из психиатрической клиники, становится свидетелем похищения, но из-за галлюцинаций ему никто не верит. Вместе с соседом Эдом Дирманом он решает сам найти девушку и раскрыть правду.

«Не одна дома-2» — российская семейная комедия. Маша, уставшая от семейных поездок, меняется местами с тезкой и попадает в детский лагерь. Там она вновь сталкивается с жуликами Хахалем и Няней и вместе с подругой Викой решает остановить их, устроив ловушки.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».