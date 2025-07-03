А что в кино? «Питер FM», «Не одна дома-2» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Питер FM» — комедийная мелодрама из России. Маша, диджей на радиостанции, и Максим, молодой архитектор, стоят перед важными жизненными решениями — свадьбой и переездом за границу. Их судьбы неожиданно переплетаются после того, как Маша теряет телефон, а Максим его находит.

«Настоящие детективы» — комедийный триллер из США. Саймон Макнэлли, недавно выписанный из психиатрической клиники, становится свидетелем похищения, но из-за галлюцинаций ему никто не верит. Вместе с соседом Эдом Дирманом он решает сам найти девушку и раскрыть правду.

«Не одна дома-2» — российская семейная комедия. Маша, уставшая от семейных поездок, меняется местами с тезкой и попадает в детский лагерь. Там она вновь сталкивается с жуликами Хахалем и Няней и вместе с подругой Викой решает остановить их, устроив ловушки.

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