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Питер FM

Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.

Страна
Россия
Режиссёр
Оксана Бычкова
Актёры
Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Владимир Машков, Александр Баширов, Ирина Рахманова, Андрей Краско, Алексей Барабаш, Наталья Рева-Рядинская, Олег Долин, Евгений Кулаков
Продолж.
86 мин.
Премьера
2006-04-20 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Романтика

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