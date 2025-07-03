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Настоящие детективы

Парень по имени Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, Саймон прибегает к помощи бывшего копа Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.

Режиссёр
Дункан Скайлс
Актёры
Джек Куэйд, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джим Клок, Харрисон Стоун, Кришна Систла Уорд, Сесиль Кубило, Деррик Гудман-мл., Николь Сириль, Крик Уилсон
Продолж.
92 мин.
Премьера
2025-07-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Криминал

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