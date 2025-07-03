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29 июня 18:55
5 678
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
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Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
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Не одна дома-2

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
20:55

«Формула Кино»

10:15
10:30
11:05
12:35
12:50
13:30
14:55
15:15
15:55
17:15
17:35
18:15
19:35
19:55
20:00
20:35
21:55
22:20

«Пять Звезд»

11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:30
14:40
16:50
17:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
20:55

«Формула Кино»

10:15
10:30
11:05
12:35
12:50
13:30
14:55
15:15
15:55
17:15
17:35
18:15
19:35
19:55
20:35
21:55

«Пять Звезд»

11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
14:10
16:10
17:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
20:55

«Формула Кино»

10:15
10:30
11:05
12:35
12:50
13:30
14:55
15:15
15:55
17:15
17:35
18:15
19:35
19:55
20:35
21:55

«Пять Звезд»

11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

«Формула Кино»

10:15
10:30
11:05
12:35
12:50
13:30
14:55
15:15
15:55
17:15
17:35
18:15
19:35
19:55
20:00
20:30
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
14:10
16:10
17:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
20:55

«Пять Звезд»

11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
14:10
16:10
17:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
20:55

«Формула Кино»

10:15
10:30
11:05
12:35
12:50
13:30
14:55
15:15
15:55
17:15
17:35
18:15
19:35
19:55
20:35
21:55

«Пять Звезд»

11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
14:10
16:10
17:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
20:55

«Формула Кино»

10:15
10:30
11:05
12:35
12:50
13:30
14:55
15:15
15:55
17:15
17:35
18:15
19:35
19:55
20:35
21:55

«Пять Звезд»

11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
14:10
16:10
17:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
20:55

«Формула Кино»

10:15
10:30
11:05
12:35
12:50
13:30
14:55
15:15
15:55
17:15
17:35
18:15
19:35
19:55
20:35
21:55

«Пять Звезд»

11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее… Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!

Режиссёр
Митрий Семенов-Алейников
Актёры
Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович
Премьера
2025-07-03 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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