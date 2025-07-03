Не одна дома-2

Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее… Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!
- Режиссёр
- Митрий Семенов-Алейников
- Актёры
- Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович
- Премьера
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2025-07-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия