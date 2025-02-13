В 2025 году в Рязанской области отремонтируют девять мостов
По нацпроекту запланированы работы по ремонту мостов в разных районах области.
В Рязанской области в 2025 году отремонтируют девять мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.
По нацпроекту запланированы работы по ремонту мостов в разных районах области. Среди них капитальный ремонт мостов:
- через реку Сынтулка в Касимовском округе (работы уже начались);
- через реку Пра в Клепиковском районе;
- через реки Проня и Молва в Кораблинском округе (два моста).
В Рязани в 2025 году отремонтируют правую часть моста на путепроводе через железнодорожные пути по Первомайскому проспекту в направлении площади Ленина.
В Шацком районе — мост через реку Кашеляй на автодороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда, а в Сапожковском районе — мост через реку Пожва.
Кроме того, запланирован ремонт мостов через реку Хупта в Александро-Невском районе и через реку Проня в Михайловском муниципальном округе.
Отмечается, что в 2024 году отремонтировали 20 сооружений.