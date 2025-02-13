В 2025 году в Рязанской области отремонтируют девять мостов

По нацпроекту запланированы работы по ремонту мостов в разных районах области.

В Рязанской области в 2025 году отремонтируют девять мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

По нацпроекту запланированы работы по ремонту мостов в разных районах области. Среди них капитальный ремонт мостов:

через реку Сынтулка в Касимовском округе (работы уже начались);

через реку Пра в Клепиковском районе;

через реки Проня и Молва в Кораблинском округе (два моста).

В Рязани в 2025 году отремонтируют правую часть моста на путепроводе через железнодорожные пути по Первомайскому проспекту в направлении площади Ленина.

В Шацком районе — мост через реку Кашеляй на автодороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда, а в Сапожковском районе — мост через реку Пожва.

Кроме того, запланирован ремонт мостов через реку Хупта в Александро-Невском районе и через реку Проня в Михайловском муниципальном округе.

Отмечается, что в 2024 году отремонтировали 20 сооружений.