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В 2025 году в Рязанской области отремонтируют девять мостов
По нацпроекту запланированы работы по ремонту мостов в разных районах области.

В Рязанской области в 2025 году отремонтируют девять мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

По нацпроекту запланированы работы по ремонту мостов в разных районах области. Среди них капитальный ремонт мостов:

  • через реку Сынтулка в Касимовском округе (работы уже начались);
  • через реку Пра в Клепиковском районе;
  • через реки Проня и Молва в Кораблинском округе (два моста).

В Рязани в 2025 году отремонтируют правую часть моста на путепроводе через железнодорожные пути по Первомайскому проспекту в направлении площади Ленина.

В Шацком районе — мост через реку Кашеляй на автодороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда, а в Сапожковском районе — мост через реку Пожва.

Кроме того, запланирован ремонт мостов через реку Хупта в Александро-Невском районе и через реку Проня в Михайловском муниципальном округе.

Отмечается, что в 2024 году отремонтировали 20 сооружений.