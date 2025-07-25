В Рязани из-за аварии еще 10 улиц остались без света
Электричества нет на следующих улицах: Кальная; Быстрецкая; Тимуровцев; Большая; Касимовское шоссе; Боголюбова; Зубковой; Солотчинское шоссе; Тимакова; Новоселов. Бригады проводят ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения. Кроме того, в городских электросетях отметили, что без света остаются улицы Чкалова и МОГЭС, площадь Димитрова, Первомайский проспект.
В Рязани отключили свет на 10 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в пятницу, 25 июля.
Электричества нет на следующих улицах:
- Кальная;
- Быстрецкая;
- Тимуровцев;
- Большая;
- Касимовское шоссе;
- Боголюбова;
- Зубковой;
- Солотчинское шоссе;
- Тимакова;
- Новоселов.
Бригады проводят ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.
Кроме того, в городских электросетях отметили, что без света остаются улицы Чкалова и МОГЭС, площадь Димитрова, Первомайский проспект.
Ранее стало известно, электричества нет на 12 улицах Рязани.