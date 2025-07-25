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В Рязани из-за аварии еще 10 улиц остались без света
Электричества нет на следующих улицах: Кальная; Быстрецкая; Тимуровцев; Большая; Касимовское шоссе; Боголюбова; Зубковой; Солотчинское шоссе; Тимакова; Новоселов. Бригады проводят ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения. Кроме того, в городских электросетях отметили, что без света остаются улицы Чкалова и МОГЭС, площадь Димитрова, Первомайский проспект.

В Рязани отключили свет на 10 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в пятницу, 25 июля.

Электричества нет на следующих улицах:

  • Кальная;
  • Быстрецкая;
  • Тимуровцев;
  • Большая;
  • Касимовское шоссе;
  • Боголюбова;
  • Зубковой;
  • Солотчинское шоссе;
  • Тимакова;
  • Новоселов.

Бригады проводят ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.

Кроме того, в городских электросетях отметили, что без света остаются улицы Чкалова и МОГЭС, площадь Димитрова, Первомайский проспект.

Ранее стало известно, электричества нет на 12 улицах Рязани.