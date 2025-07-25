В Рязани отключили свет на 12 улицах из-за аварии

Электричества нет на следующих улицах: площадь Димитрова; Чкалова; Сенная; Первомайский проспект; Некрасова; Солнечная; Дзержинского; Кольцова; Почтовая; МОГЭС; Профессора Никулина; Соборная. Бригады ведут ремонтные работы. Восстановление света планируется в течение четырех часов с момента отключения.