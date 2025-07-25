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В Рязани отключили свет на 12 улицах из-за аварии
Электричества нет на следующих улицах: площадь Димитрова; Чкалова; Сенная; Первомайский проспект; Некрасова; Солнечная; Дзержинского; Кольцова; Почтовая; МОГЭС; Профессора Никулина; Соборная. Бригады ведут ремонтные работы. Восстановление света планируется в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани отключили свет на 12 улицах из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 25 июля.

Электричества нет на следующих улицах:

  • площадь Димитрова;
  • Чкалова;
  • Сенная;
  • Первомайский проспект;
  • Некрасова;
  • Солнечная;
  • Дзержинского;
  • Кольцова;
  • Почтовая;
  • МОГЭС;
  • Профессора Никулина;
  • Соборная.

Бригады ведут ремонтные работы.

Восстановление света планируется в течение четырех часов с момента отключения.