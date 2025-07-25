В Рязани отключили свет на 12 улицах из-за аварии
Электричества нет на следующих улицах: площадь Димитрова; Чкалова; Сенная; Первомайский проспект; Некрасова; Солнечная; Дзержинского; Кольцова; Почтовая; МОГЭС; Профессора Никулина; Соборная. Бригады ведут ремонтные работы. Восстановление света планируется в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани отключили свет на 12 улицах из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 25 июля.
Электричества нет на следующих улицах:
- площадь Димитрова;
- Чкалова;
- Сенная;
- Первомайский проспект;
- Некрасова;
- Солнечная;
- Дзержинского;
- Кольцова;
- Почтовая;
- МОГЭС;
- Профессора Никулина;
- Соборная.
Бригады ведут ремонтные работы.
Восстановление света планируется в течение четырех часов с момента отключения.