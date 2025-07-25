Рязанцам напомнили о победителях фестиваля «Подбелка» за последние 10 лет

За последние девять лет победителями становились группы: «Onegene» «Bootleggers» «Gangsters cover band» «Esenin Street» «John Lemon», «Балалайка 62» и «Парнас». В 2020 и 2021 году фестиваль не проводили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. В 2015 году победу одержали три коллектива в разных номинациях.

Рязанцам напомнили о победителях фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». РЗН. Инфо подготовила список за последние 10 лет проведения мероприятия.

Именно рязанцы и гости города решают, кто именно получит гран-при. Во время фестиваля зрители голосуют за понравившиеся им выступления.

Победитель «Подбелки» становится хедлайнером фестиваля в предстоящий год.

За последние девять лет победителями становились группы: «Onegene» «Bootleggers» «Gangsters cover band» «Esenin Street» «John Lemon», «Балалайка 62» и «Парнас». В 2020 и 2021 году фестиваль не проводили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. В 2015 году победу одержали три коллектива в разных номинациях.

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Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025» состоится 5 сентября на улице Почтовой. Хедлайнером станет группа Onegene.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани. Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города.

Фестиваль организован при поддержке Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.

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