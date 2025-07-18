Стало известно, кто станет хедлайнером на музыкальном фестивале «Подбелка-2025»

Коллектив Onegene одержал победу на фестивале в 2024 году по итогам зрительского голосования. Группа включает в себя вокалиста и автора песен Евгения Шитикова, гитариста Андрея Контарева, бас-гитариста Александра Шавеля и барабанщика Дмитрия Хренова. Евгений Шитиков рассказал, что проект появился в 2012 году и изначально был сольным. Однако со временем собралась целая группа. Музыканты называют Onegene «проектом-хамелеоном», в котором сочетается поп-рок с дип-хаусом и фьюче-бейс с эмбиентом. Вокалист группы работал над саундтреками к отечественным сериалам, среди которых «Открытый банк», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «ГДР», а также писал песни для Юлии Савичевой и сотрудничал с некоторыми звездами российской сцены. Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025» состоится 5 сентября на улице Почтовой.

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка-2025» станет группа Onegene. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Коллектив Onegene одержал победу на фестивале в 2024 году по итогам зрительского голосования. Группа включает в себя вокалиста и автора песен Евгения Шитикова, гитариста Андрея Контарева, бас-гитариста Александра Шавеля и барабанщика Дмитрия Хренова.

Евгений Шитиков рассказал, что проект появился в 2012 году и изначально был сольным. Однако со временем собралась целая группа. Музыканты называют Onegene «проектом-хамелеоном», в котором сочетается поп-рок с дип-хаусом и фьюче-бейс с эмбиентом.

Вокалист группы работал над саундтреками к отечественным сериалам, среди которых «Открытый банк», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «ГДР», а также писал песни для Юлии Савичевой и сотрудничал с некоторыми звездами российской сцены.

«Для нас „Подбелка“ — это событие, к которому мы очень плотно готовимся. Боимся подвести не только слушателей, но и себя, ведь всегда хочется сделать всё максимально качественно. Волнительно, так как будут не только старые и проверенные временем работы, но и новые, которые, надеюсь, зритель примет и полюбит так же, как мы», — рассказал Евгений Шитиков.

Он отметил, что коллектив также активно выступает на других фестивалях в Рязанской области.

В репертуаре музыкального коллектива Onegene есть песни разных жанров. По словам участников группы, они не останавливаются на достигнутом, а прикладывает больше усилий и пробуют новые форматы, чтобы радовать слушателей своими композициями.

«Стараемся не стоять на месте и экспериментировать. Сейчас мы приняли решение задержаться в поп-роковом звучании. Это то, что максимально отражает нас на данный момент», — заключил бас-гитарист Александр Шавель.

Продюсер «Подбелки» Дмитрий Гавердовский рассказал, что заявки на участие в фестивале уже подали 26 музыкальных коллективов. Точный список выступающих будет известен ближе к сентябрю, за неделю до даты мероприятия.

При этом продюсер уточнил, что оргкомитет фестиваля традиционно приглашает некоторых музыкантов без предварительной подачи заявок.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025» состоится 5 сентября на улице Почтовой.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа «Onegene».

Фестиваль организован при поддержке Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.

Фото из паблика ВК «Onegene».