Адвокат экс-журналистки Смольяниновой попросил суд дать оценку эффективности расследования ее дела

25 июля в Советском районном суде состоялось очередное заседание по продлению домашнего ареста для бывшей журналистки Натальи Смольяниновой. Как передала журналист РЗН. Инфо из зала заседаний, суд решил продлить домашний арест еще на два месяца. Наталья Смольянинова находится под домашним арестом уже полгода. Следователь просил о его продлении, прокуратура поддержала его доводы. При этом защитник отметил, что следствие уже полгода предоставляет в суд одни и те же документы, в том числе постановления о назначении экспертиз — лингвистической и фоноскопической, — но материалов об их проведении или документов, подтверждающих, что эксперты начали анализ, нет. Постановления были подписаны в апреле, однако защитник получил их только в мае. «Так экспертиза назначена все-таки или нет, и какими документами это подтверждается в суде? Суд на данной стадии расследования должен оценить эффективность расследования. Дело возбудили в январе, но мы до сих пор не знаем дословное содержание разговоров и есть ли в них факты передачи денежных средств», — сказал адвокат. Следователь на все вопросы ответил, что «органы предварительного следствия не будут предоставлять полный перечень материалов процессуальных действий суду, так как сторона защиты будет иметь возможность ознакомиться с этими материалами» и объяснил свои действия тайной следствия. Спустя пять минут диалога участники ни к чему не пришли. Адвокат заявил суду о неэффективности расследования и попросил дать оценку этому факту. В решении суда от 25 июля соответствующей оценки не прозвучало.

25 июля в Советском районном суде состоялось очередное заседание по продлению домашнего ареста для бывшей журналистки Натальи Смольяниновой. Как передала журналист РЗН. Инфо из зала заседаний, суд решил продлить домашний арест еще на два месяца.

Наталья Смольянинова находится под домашним арестом уже полгода. Следователь просил о его продлении, прокуратура поддержала его доводы.

При этом защитник отметил, что следствие уже полгода предоставляет в суд одни и те же документы, в том числе постановления о назначении экспертиз — лингвистической и фоноскопической, — но материалов об их проведении или документов, подтверждающих, что эксперты начали анализ, нет. Постановления были подписаны в апреле, однако защитник получил их только в мае.

«Так экспертиза назначена все-таки или нет, и какими документами это подтверждается в суде? Суд на данной стадии расследования должен оценить эффективность расследования. Дело возбудили в январе, но мы до сих пор не знаем дословное содержание разговоров и есть ли в них факты передачи денежных средств», — сказал адвокат.

Следователь на все вопросы ответил, что «органы предварительного следствия не будут предоставлять полный перечень материалов процессуальных действий суду, так как сторона защиты будет иметь возможность ознакомиться с этими материалами» и объяснил свои действия тайной следствия.

Спустя пять минут диалога участники ни к чему не пришли. Адвокат заявил суду о неэффективности расследования и попросил дать оценку этому факту. В решении суда от 25 июля соответствующей оценки не прозвучало.

Кроме того, в суде озвучили протокол аудио- и видеозаписей разговора в кафе главреда «ВидСбоку» Константина Смирнова и экс-руководителя регионального фонда капремонта Алексея Роготовского. На аудиозаписи Роготовский жалуется Смирнову, что его «поливают грязью» в СМИ из-за проблем с подключением отопления осенью 2024 года. Бывший руководитель фонда предлагал сделать интервью с собой по этому поводу, но Смирнов сказал, что сейчас «делать нет смысла», ведь «все после этого захотят сказать свое слово». Роготовский с ним согласился. В разговоре фигурировал и главред «Своей колокольни» Михаил Комаров, которого 24 июля поместили в СИЗО по делу о вымогательстве. Роготовский пытался узнать, как можно выйти с Комаровым на связь, чтобы тот перестал публиковать материалы в «Усах» [прим. ред.: полное название Telegram-канала не называли; вероятно, имелся в виду «Усы Куракиной"], но Смирнов также сказал, что не видит в этом смысла.

«Мы пишем, когда есть фактура. Если есть проблемная ситуация — мы про нее пишем, про всех пишем», — пояснил Смирнов на аудио, когда Роготовский спросил о том, как происходит работа.

В диалоге Роготовский также спрашивал про «Лешу Фролова», а Константин Смирнов посоветовал связываться с ним «через Наташу». Фамилии Смольяниновой в разговоре не называли. Кроме того, на видеозаписи, согласно протоколу, Роготовский передает деньги Смирнову.

После оглашения всех остальных документов из материала дела высказался адвокат Смольяниновой.

«По поводу продления меры пресечения в отношении Смольяниновой: она домашний арест не нарушала, несмотря на попытки следствия изменить меру пресечения по надуманному основанию [прим. ред. речь идет о том, что экс-журналистку хотели отправить в СИЗО из-за похода в туалет после последнего звонка у дочери и покупки торта]. Суд совершенно справедливо пришел к выводу, что ходатайство было необоснованным. С января доводы следователя о необходимости продления домашнего ареста не изменились: приводятся те же документы. При этом непонятно, когда следователи планируют завершить расследование по делу», — отметил защитник.

Адвокат отметил, что даже в СИЗО есть право на прогулки по два часа в день. Он также обратил внимание на проблему с необходимостью оказания стоматологической помощи.

«Она уже больше месяца сидит на обезболивающих таблетках. Мы обращались к следователю по поводу возможности посещения стоматолога. Следователь объяснил, что нужно обращаться в скорую помощь. Мы вызвали скорую помощь; однако она ничем помочь не смогла — так как они не могут привезти с собой бормашину и стоматологический кабинет. После этого нам объяснили представители следственного управления: нужно взять справку из скорой помощи о необходимости обращения к стоматологу и после этого подать ходатайство, но справок скорая не выдает», — отметил он.

Адвокат попросил суд предусмотреть возможность посещения стоматологической клиники Смольяниновой с предварительным уведомлением следователя, суда или органа контроля за исполнением домашнего ареста.

Следователь назвал слова стороны защиты безосновательными и голословными: по его мнению, скорая обязана была выдать «какую-нибудь справку». На это Наталья Смольянинова отметила, что скорые выдают только справки о смерти.

Суд принял решение оставить Смольянинову под домашним арестом до 30 сентября. Пояснений по поводу медицинской помощи не было.