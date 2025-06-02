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Суд оставил Наталью Смольянинову под домашним арестом
Суд посчитал, что бывшая журналистка не нарушила правила домашнего ареста, посетив ТЦ «Атрон» после последнего звонка у дочери. Решение может быть обжаловано. Ранее сообщалось, что она посетила получила разрешение на сопровождение дочери на последнем звонке 24 мая. По поручению следователя ФСБ в этот день следило за ее передвижением и обнаружило, что после мероприятия в школе она зашла в магазин и купила продукты, а затем пошла домой. Не превышая при этом отведенное ей время. Сама Смольянинова пояснила, что после последнего звонка дочь захотела в туалет, поэтому они зашли в ТЦ «Атрон», а после купили торт. Напомним, бывшую журналистку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Суд оставил Наталью Смольянинову под домашним арестом. Об этом стало известно 2 июня в ходе судебного заседания.

Суд посчитал, что бывшая журналистка не нарушила правила домашнего ареста, посетив ТЦ «Атрон» после последнего звонка у дочери.

Решение может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что она посетила получила разрешение на сопровождение дочери на последнем звонке 24 мая. За ее передвижениями в этот день следили и обнаружили, что после мероприятия в школе она зашла в магазин и купила продукты, а затем пошла домой. Не превышая при этом отведенное ей время.

Сама Смольянинова пояснила, что после последнего звонка дочь захотела в туалет, поэтому они зашли в ТЦ «Атрон», а после купили торт.

Напомним, бывшую журналистку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.