Наталью Смольянинову хотят отправить в СИЗО из-за похода в туалет после последнего звонка у дочери

Следователь ходатайствовал об изменении меры пересечения с домашнего ареста на СИЗО из-за нарушения домашнего ареста. 24 мая она посетила ТЦ «Атрон». Отмечается, что бывшая журналистка получила разрешение на сопровождение дочери на последнем звонке 24 мая. В этот день следили за ее передвижением и обнаружили, что после мероприятия в школе она зашла в магазин и купила продукты, а затем пошла домой. По данным следствия, таким образом она нарушила домашний арест. При этом в отведенное на мероприятие время она уложилась.

В Рязани бывшую журналистку Наталью Смольянинову хотят отправить в СИЗО из-за похода в туалет и магазин после последнего звонка у дочери. Об этом стало известно 2 июня в ходе судебного заседания.

Следователь ходатайствовал об изменении меры пересечения с домашнего ареста на СИЗО из-за нарушения домашнего ареста. 24 мая она посетила ТЦ «Атрон».

Отмечается, что бывшая журналистка получила разрешение на сопровождение дочери на последнем звонке 24 мая. В этот день следили за ее передвижением и обнаружили, что после мероприятия в школе она зашла в магазин и купила продукты, а затем пошла домой.

По данным следствия, таким образом она нарушила домашний арест. При этом в отведенное на мероприятие время она уложилась.

Сама Смольянинова пояснила, что была на последнем звонке у дочери и нарушать правила домашнего ареста не планировала.

«По пути домой ребенок захотел в туалет. Мы зашли в ТЦ „Атрон“, сходили в туалет, после чего она попросила купить торт. Мы купили торт и пошли домой. Если б я знала, что это запрещено и является серьезным проступком, то ни за что бы не делала этого. До этого я ни разу не нарушала правил домашнего ареста и не получала замечаний», — заявила Смольянинова.

Это же подтвердила в суде и сотрудница ФСИН, которая следит за соблюдением ее домашнего ареста. Она пояснила, что конкретный маршрут движения для находящегося под домашним арестом не предусматривается.

Адвокат Смольяниновой также подчеркнул, что суд не устанавливал маршрут ее передвижения, при этом она не нарушала остальные запреты: не общалась со свидетелями, не пользовалась интернетом и т. д.

Также защитник отметил, что 26 мая Смольяниновой продляли домашний арест, а 28 мая ей предъявляли новое обвинение, при этом информация о якобы нарушении домашнего ареста не озвучивалась.

«Дочь Смольяниновой выпускается из школы, ей предстоят выпускные и вступительные экзамены. Дочь нуждается в матери в такое сложное время. Поход в туалет и покупка торта не сопоставимы с арестом. Человека сажать за торт… «, — заявила адвокат.

В качестве аргумента для ареста следователь заявил, что Смольянинова сможет давить на свидетелей и продолжит совершать преступления и потребовал арестовать ее до 30 июля.

Напомним, бывшую журналистку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.