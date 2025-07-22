На трассе М-5 в ДТП погиб рязанец и основатель тату-студии

«Толя останется в нашей памяти как добрый, чуткий, отзывчивый, порядочный человек, которого можно было назвать верным Другом. И именно с большой буквы», — написали родственники погибшего на его странице в соцсетях. Там же появилась информация о том, как можно финансово помочь семье Анатолия. После гибели Добрынкина, тату-студия «Лаборатория боли» закрылась. Рязанца похоронили 20 июля на Тюшевском кладбище Рыбновского района.

На трассе М-5 в ДТП погиб рязанец и основатель тату-студии «Лаборатория боли» Анатолий Добрынкин. Об этом РЗН. Инфо сообщили знакомые 44-летнего мужчины.

«Толя останется в нашей памяти как добрый, чуткий, отзывчивый, порядочный человек, которого можно было назвать верным Другом. И именно с большой буквы», — написали родственники погибшего на его странице в соцсетях.

Там же появилась информация о том, как можно финансово помочь семье Анатолия. После гибели Добрынкина, тату-студия «Лаборатория боли» закрылась.

Рязанца похоронили 20 июля на Тюшевском кладбище Рыбновского района.

Напомним, авария произошла 18 июля, Анатолий Добрынкин погиб на мотоцикле.