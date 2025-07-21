На трассе М-5 в Рязанской области насмерть разбился мотоциклист

ДТП случилось днем 18 июля на 244-м километре дороги М-5 «Урал» в Спасском районе. 44-летний рязанец за рулем мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.