Песков подтвердил заинтересованность России в диалоге даже с оппонентами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил заинтересованность страны в продолжении диалога, даже с теми, с кем существует значительное количество разногласий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВГТРК. Песков напомнил, что Путин неоднократно выражал готовность к диалогу и подчеркивал важность общения даже с теми, с кем разногласия критически превышают общие темы для взаимодействия. «Это все равно нужно. Это в наших интересах», — добавил он. По словам пресс-секретаря, разговор был необходим для того, чтобы обе стороны могли изложить свои позиции напрямую, а не полагаться на доклады помощников. «Давно не общались», — отметил он, объясняя целесообразность беседы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил заинтересованность страны в продолжении диалога, даже с теми, с кем существует значительное количество разногласий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВГТРК.

Песков напомнил, что Путин неоднократно выражал готовность к диалогу и подчеркивал важность общения даже с теми, с кем разногласия критически превышают общие темы для взаимодействия. «Это все равно нужно. Это в наших интересах», — добавил он.

По словам пресс-секретаря, разговор был необходим для того, чтобы обе стороны могли изложить свои позиции напрямую, а не полагаться на доклады помощников. «Давно не общались», — отметил он, объясняя целесообразность беседы.

Накануне президенты России и Франции провели телефонный разговор, который обе стороны охарактеризовали как содержательный. До сентября 2022 года лидеры двух стран поддерживали постоянный контакт, однако связь была прервана из-за инцидента с нарушением конфиденциальности со стороны Макрона.

Фото: Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости