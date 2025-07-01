Путин созвонился с Макроном впервые за почти три года

Главы России и Франции обсудили украинскую ситуацию, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по иранским ядерным объектам. Собеседники подчеркнули ответственность обоих государств в процессе поддержания мира на Ближнем Востоке. Российский лидер уточнил, что конфликт Киева и Москвы — это следствие западной политики, его урегулирование должно быть комплексным.

Владимир Путин созвонился с Эмманюэлем Макроном впервые за почти три года. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы России и Франции обсудили украинскую ситуацию, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по иранским ядерным объектам.

Собеседники подчеркнули ответственность обоих государств в процессе поддержания мира на Ближнем Востоке.

Российский лидер уточнил, что конфликт Киева и Москвы — это следствие западной политики, его урегулирование должно быть комплексным.