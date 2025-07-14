В российском городе ввели полный запрет на катание на электросамокатах

Ограничения ввели в Благовещенске. Запрет вступил в силу с 14 июля. Мэр города отметил, что решение о запрете СИМ граждане приняли позитивно. Теперь за любое передвижение или размещение самоката на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения.