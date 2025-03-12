За склонение к аборту в Рязанской области введут штрафы

За склонение аборту предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

За склонение к аборту в Рязанской области запланировали ввести штрафы. Соответствующий проект закона опубликовали на сайте правительства региона.

Согласно проекту закона, склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности включает уговоры, предложения, подкуп, обман и другие меры давления. Норма не распространяется на действия близких родственников беременной (дети, супруги, родители, опекуны или усыновители).

Отмечается, что информирование врачом о возможности прерывания беременности не считается склонением. Это касается предоставления информации о состоянии здоровья, медицинских или социальных показаниях в соответствии с законодательством.

Нарушение повлечет административную ответственность. За склонение аборту предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Противоправное действие считается совершенным независимо от факта прерывания беременности.