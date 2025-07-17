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А что в кино? «Нейробатя», «Пила Х» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм ужасов совместного производства США, Мексики и Канады «Пила Х». Джон Крамер, узнав о смертельном диагнозе, отправляется в Мексику на лечение, которое оказывается мошенничеством. Обманутый, он решает наказать аферистов, используя свои изощренные испытания.

Приключенческое фэнтези совместного производства Испании и Франции «Легенда о великанах». Молодой наследник Энеко и волшебница Ирати отправляются в мифическую страну великанов в поисках древнего сокровища, от которого зависит судьба королевства.

Российская комедия «Нейробатя». Айтишник Гриша случайно переселяет сознание своего отца, бывшего криминального авторитета, в умные устройства. Им предстоит пройти череду смешных и нелепых испытаний, чтобы разобраться в себе и в своих отношениях.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».