Легенда о великанах

Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений.
- Режиссёр
- Пауль Уркихо Алихо
- Актёры
- Энеко Сагардой, Эдурне Аскарате, Ициар Итуньо, Элена Урис, Кепа Эррасти, Нагоре Аранбуру, Иньиго Аранбарри, Иньиго Бераэче, Йосу Эгускиса, Рамон Агирре, Пачи Бискерт, Карлос Агиньяно
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
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2025-07-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Исторический фильм, Приключение, Фэнтези, Драма