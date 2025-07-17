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Легенда о великанах

Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений.

Режиссёр
Пауль Уркихо Алихо
Актёры
Энеко Сагардой, Эдурне Аскарате, Ициар Итуньо, Элена Урис, Кепа Эррасти, Нагоре Аранбуру, Иньиго Аранбарри, Иньиго Бераэче, Йосу Эгускиса, Рамон Агирре, Пачи Бискерт, Карлос Агиньяно
Продолж.
105 мин.
Премьера
2025-07-17 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Боевик, Исторический фильм, Приключение, Фэнтези, Драма

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