Гриша, айтишник-невротик, создает уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.
- Режиссёр
- Виталий Дудка
- Актёры
- Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, Всеволод Макаров, Александра Трусова, Макар Игнатов, Даниил Крастер
- Премьера
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2025-07-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Научная фантастика, Комедия