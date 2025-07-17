Гриша, айтишник-невротик, создает уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.