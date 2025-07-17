Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру…
- Режиссёр
- Кевин Гротерт
- Актёры
- Тобин Белл, Шони Смит, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Бранд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Полетт Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мандилор
- Продолж.
- 118 мин.
- Премьера
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2025-07-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов