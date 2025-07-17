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Пила Х
Кино

Пила Х

Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру…

Режиссёр
Кевин Гротерт
Актёры
Тобин Белл, Шони Смит, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Бранд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Полетт Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мандилор
Продолж.
118 мин.
Премьера
2025-07-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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