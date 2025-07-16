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Мизулина заявила, что не сможет писать «доносы» на экстремистский контент из-за нового проекта
Глава Лиги безопасного интернета предположила, что после вступления в силу закона о запрете поиска экстремистских материалов не сможет передавать полиции данные о контенте на почве идеологии расового превосходства, данные о сторонниках Гитлера и нацизма, АУЕ*, пропаганду ЛГБТ*, а также информацию о тех, кто призывает совершать теракты в России и диверсии на железных дорогах. «Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — отметила Мизулина. Она считает, что штраф по новому закону рискует получить любой человек, который сообщит в органы об обнаружении экстремистских материалов, даже сотрудники полиции, которые сами просматривают интернет. *движения, запрещенные в РФ

Екатерина Мизулина заявила, что не сможет писать «доносы» на экстремистский контент из-за нового проекта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета предположила, что после вступления в силу закона о запрете поиска экстремистских материалов не сможет передавать полиции данные о контенте на почве идеологии расового превосходства, данные о сторонниках Гитлера и нацизма, АУЕ*, пропаганду ЛГБТ*, а также информацию о тех, кто призывает совершать теракты в России и диверсии на железных дорогах.

«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — отметила Мизулина.

Она считает, что штраф по новому закону рискует получить любой человек, который сообщит в органы об обнаружении экстремистских материалов, даже сотрудники полиции, которые сами просматривают интернет.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают проект о штрафах за поиск экстремистского контента. Штраф рискуют получить пользователи, которые, обходя блокировки, пытаются заполучить доступ к заведомо экстремистским материалам.

*движения, запрещенные в РФ