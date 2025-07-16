В России предложили ввести штрафы за некоторые поисковые запросы

Отмечается, что россиян могут начать штрафовать за то, что они ищут в интернете заведомо экстремистские материалы. Поправки одобрили в Комитете Госдумы. Штраф рискуют получить пользователи, которые, обходя блокировки, пытаются заполучить доступ к заведомо экстремистским материалам. Размер штрафа для граждан за такое правонарушение будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей.

В России предложили ввести штрафы за некоторые поисковые запросы. Об этом сообщает «Лента. ру».

Отмечается, что россиян могут начать штрафовать за то, что они ищут в интернете заведомо экстремистские материалы.

Поправки одобрили в Комитете Госдумы. Штраф рискуют получить пользователи, которые, обходя блокировки, пытаются заполучить доступ к заведомо экстремистским материалам.

Размер штрафа для граждан за такое правонарушение будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей.