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Рязанцы поделились кадрами затопленного города
На роликах видно, что дороги, тротуары и дворы залиты водой, транспорт вынужден замедлить движение. «Улица Халтурина ливневки не работают вообще, не справляются с такими осадками, ничего не чистят вообще. Каждый год тут такая пляска. И на Старообрядческом проезде», — рассказали жители. Напомним, ранее из-за ливня 11 рязанских улиц остались без света.

Рязанцы поделились кадрами затопленного города. Их в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

На роликах видно, что дороги, тротуары и дворы залиты водой, транспорт вынужден замедлить движение.

«Улица Халтурина ливневки не работают вообще, не справляются с такими осадками, ничего не чистят вообще. Каждый год тут такая пляска. И на Старообрядческом проезде», — рассказали жители.

Напомним, ранее из-за ливня 11 рязанских улиц остались без света.