Рязанцы поделились кадрами затопленного города

На роликах видно, что дороги, тротуары и дворы залиты водой, транспорт вынужден замедлить движение. «Улица Халтурина ливневки не работают вообще, не справляются с такими осадками, ничего не чистят вообще. Каждый год тут такая пляска. И на Старообрядческом проезде», — рассказали жители. Напомним, ранее из-за ливня 11 рязанских улиц остались без света.