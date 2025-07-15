Рязанцы поделились кадрами затопленного города
На роликах видно, что дороги, тротуары и дворы залиты водой, транспорт вынужден замедлить движение. «Улица Халтурина ливневки не работают вообще, не справляются с такими осадками, ничего не чистят вообще. Каждый год тут такая пляска. И на Старообрядческом проезде», — рассказали жители. Напомним, ранее из-за ливня 11 рязанских улиц остались без света.
Рязанцы поделились кадрами затопленного города. Их в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.
На роликах видно, что дороги, тротуары и дворы залиты водой, транспорт вынужден замедлить движение.
«Улица Халтурина ливневки не работают вообще, не справляются с такими осадками, ничего не чистят вообще. Каждый год тут такая пляска. И на Старообрядческом проезде», — рассказали жители.
Напомним, ранее из-за ливня 11 рязанских улиц остались без света.