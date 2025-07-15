После ливня в Рязани случилась авария на электросетях

Света нет по следующим улицам: Тимуровцев; Новоселов; Советской армии; Касимовское шоссе; Боголюбова; Космодемьянской; Ломоносова; Бабушкина; Декабристов; Куйбышеввское шоссе; Гастелло. Ремонтные бригады осуществляют работы. Восстановление планируется в течение четырех часов.