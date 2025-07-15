После ливня в Рязани случилась авария на электросетях
Света нет по следующим улицам: Тимуровцев; Новоселов; Советской армии; Касимовское шоссе; Боголюбова; Космодемьянской; Ломоносова; Бабушкина; Декабристов; Куйбышеввское шоссе; Гастелло. Ремонтные бригады осуществляют работы. Восстановление планируется в течение четырех часов.
После ливня в Рязани на 11 улицах случилась авария на электросетях. Об этом РЗН. Инфо рассказали в РГРЭС.
Света нет по следующим улицам:
- Тимуровцев;
- Новоселов;
- Советской армии;
- Касимовское шоссе;
- Боголюбова;
- Космодемьянской;
- Ломоносова;
- Бабушкина;
- Декабристов;
- Куйбышеввское шоссе;
- Гастелло.
Ремонтные бригады осуществляют работы. Восстановление планируется в течение четырех часов.