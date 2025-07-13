В Рязанском районе водители объезжали многокилометровую пробку по обочине

В районе села Дубровичи произошло массовое ДТП, из-за чего в сторону Рязани образовалась пробка, растянувшаяся на несколько километров. Читатели прислали в редакцию РЗН. инфо кадры, на которых видно, как автомобили и мотоциклы объезжают затор по обочине. Ранее стало известно, что возле поворота на рынок «Арсенал» столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работала реанимация и полиция.

В районе села Дубровичи произошло массовое ДТП, из-за чего в сторону Рязани образовалась пробка, растянувшаяся на несколько километров.

Читатели прислали в редакцию РЗН. инфо кадры, на которых видно, как автомобили и мотоциклы объезжают затор по обочине.

Ранее стало известно, что возле поворота на рынок «Арсенал» столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работала реанимация и полиция.