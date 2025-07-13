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В Рязанском районе из-за массового ДТП образовалась многокилометровая пробка
Авария случилась возле села Дубровичи около поворота на рынок «Арсенал». Судя по кадрам, столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работает реанимация, полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются. Кроме того, в пробке произошла еще одна авария, сообщили очевидцы.

В Рязанском районе в воскресенье, 13 июля, из-за серьезного ДТП образовалась многокилометровая пробка в сторону города. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария случилась возле села Дубровичи около поворота на рынок «Арсенал». Судя по кадрам, столкнулись четыре автомобиля.

На месте происшествия работает реанимация, полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Кроме того, в пробке произошла еще одна авария с участием двух автомобилей.