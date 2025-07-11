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Рязанская ГАИ объявила о поиске очевидцев двух ДТП
О️дно из ДТП произошло 12 февраля 2025 года, примерно в 20:40, около дома № 15/18 по улице Крупской. По предварительной информации полиции, 36-летний местный житель, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ 320435», наехал на пешеходов в возрасте 35-ти и 9-ти лет. Еще одна авария случилась 29 мая 2025 года, примерно в 17:53, вблизи дома № 24А по улице Свободы, на нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации ГАИ, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого был 25-летний житель Рязани, и велосипедист — 73-летний местный житель.

Рязанская ГАИ объявила о поиске очевидцев двух ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

О️дно из ДТП произошло 12 февраля 2025 года, примерно в 20:40, около дома № 15/18 по улице Крупской. По предварительной информации полиции, 36-летний местный житель, управляя автобусом «ПАЗ 320435», наехал на пешеходов в возрасте 35-ти и 9-ти лет.

В результате происшествия они получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Еще одна авария случилась 29 мая 2025 года, примерно в 17:53, вблизи дома № 24А по улице Свободы, на нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации ГАИ, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого был 25-летний житель Рязани, и велосипедист — 73-летний местный житель.

В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства пострадал. Из-за травм он скончался в медучреждении.

Всех, кто стал очевидцем происшествий, призвали обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.