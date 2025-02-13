В полиции сообщили подробности наезда рязанской маршрутки на женщину с ребенком

ДТП произошло вечером 12 февраля вблизи дома № 15/18 на улице Крупской.

В полиции сообщили подробности наезда рязанской маршрутки на женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло вечером 12 февраля вблизи дома № 15/18 на улице Крупской. 36-летний водители автобуса «Паз 320435» сбил пешеходов в возрасте 35-ти и 9-ти лет.

Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.