В Рязани установят охранные зоны еще двух объектов культурного наследия

Речь идет о следующих ОКН: «Здание Мальшинской богадельни» (улица Маяковкого, 41) и «Дом Свободы» (улица Свободы, 79). Согласно градостроительным требованиям, в пределах охранных зон запрещено строительство зданий, размещение пожароопасных объектов, применение для фасадов светоотражающих материалов, красок ярких цветов, устройство плоских крыш. Кроме того, в границах территории нельзя устанавливать рекламные объявления и вывески, большие информационные таблички и туристические указатели, киоски, телевизионные и радиоантенны.

В Рязани установят охранные зоны двух объектов культурного наследия федерального значения. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

Речь идет о следующих ОКН: «Здание Мальшинской богадельни» (улица Маяковкого, 41) и «Дом Свободы» (улица Свободы, 79). Согласно градостроительным требованиям, в пределах охранных зон запрещено строительство зданий, размещение пожароопасных объектов, применение для фасадов светоотражающих материалов, красок ярких цветов, устройство плоских крыш.

Кроме того, в границах территории нельзя устанавливать рекламные объявления и вывески, большие информационные таблички и туристические указатели, киоски, телевизионные и радиоантенны.

Ранее стало известно, что в Рязани установят объединенную охранную зону Скорбященской и Успенской старообрядческой церквей.