На территории Окского заповедника введен особый противопожарный режим
Директор издал приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник». Он будет действовать с 10 июля по 21 июля 2025 года. Администрация заповедника напомнила, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого режима штраф увеличивается: для граждан до 20 тысяч рублей; для должностных лиц до 60 тысяч рублей; для юридический лиц до 800 тысяч рублей. Ранее в Окском заповеднике сообщили об отмене некоторых экскурсий из-за жары. В Рязани и населенных пунктах региона ввели особый противопожарный режим.
На территории Окского заповедника ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в соцсетях.
Директор издал приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник». Он будет действовать с 10 июля по 21 июля 2025 года.
Администрация заповедника напомнила, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого режима штраф увеличивается:
- для граждан до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц до 60 тысяч рублей;
- для юридический лиц до 800 тысяч рублей.
Ранее в Окском заповеднике сообщили об отмене некоторых экскурсий из-за жары. В Рязани и населенных пунктах региона ввели особый противопожарный режим.