На территории Окского заповедника введен особый противопожарный режим

Директор издал приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник». Он будет действовать с 10 июля по 21 июля 2025 года. Администрация заповедника напомнила, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого режима штраф увеличивается: для граждан до 20 тысяч рублей; для должностных лиц до 60 тысяч рублей; для юридический лиц до 800 тысяч рублей. Ранее в Окском заповеднике сообщили об отмене некоторых экскурсий из-за жары. В Рязани и населенных пунктах региона ввели особый противопожарный режим.

На территории Окского заповедника ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в соцсетях.

Директор издал приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник». Он будет действовать с 10 июля по 21 июля 2025 года.

Администрация заповедника напомнила, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого режима штраф увеличивается:

для граждан до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц до 60 тысяч рублей;

для юридический лиц до 800 тысяч рублей.

Ранее в Окском заповеднике сообщили об отмене некоторых экскурсий из-за жары. В Рязани и населенных пунктах региона ввели особый противопожарный режим.