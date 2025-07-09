В Окском заповеднике сообщили об отмене некоторых экскурсий из-за жары

В связи с аномально высокими температурами воздуха возможно сокращение рабочего времени проведения экскурсий. Также экскурсия в 16:00 может быть отменена. Изменения можно уточнять в визит-центре заповедника по телефонам: +7 (915) 602-73-06, +7 (930) 781-00-06 с 10:00 до 16:00 часов.