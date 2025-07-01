В Рязанской области составили карту грибных мест

Редакция РЗН. Инфо, проанализировав публикации в социальных сетях и сообщения на форумах рязанских грибников, составила карту самых грибных мест в Рязанской области. В список вошло более 20 районов региона. Подробнее читайте в разделе «Публикации».