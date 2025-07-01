Карта грибных мест в Рязанской области

Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Редакция РЗН. Инфо проанализировала «грибные» публикации в соцсетях с трофеями и форумы грибников региона, чтобы нарисовать карту с самыми грибными местами Рязанской области.

Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Редакция РЗН. Инфо проанализировала «грибные» публикации в соцсетях с трофеями и форумы грибников региона, чтобы нарисовать карту с самыми грибными местами Рязанской области.

Шиловский район

Одним из часто упоминаемых «грибных» районов в соцсетях, откуда рязанцы делятся уловом с тихой охоты, стал Шиловский район. Неподалеку от села Занино-Починки рязанцы находят лисички. Комментаторы к записи с фото надеются, что после прохладного июня и начавшихся дождей грибов будет только больше.

Другие пользователи также делились большим урожаем боровиков и подосиновиков. Однако в комментариях предупредили, что боровики попадались в основном червивые, подосиновики «переростки» — тоже с червями.

В другой публикации мужчина поделился результатами тихой охоты от 26 июня: 10 килограмм белых грибов в дубовых посадках [прим. ред. вероятно, имеется ввиду Ерахтурское лесничество]. Он советует выходить в лес рано, ведь в районе много дачников; предупреждает о большом количестве коричневых мухоморов.

Клепиковский район

В лесополосе севернее Тумы, судя по публикациям грибников, растут все виды съедобных грибов. Некоторые рязанцы находят в лесах только землянику и единичные экземпляры грибов, другие отмечают большое количество лисят.

«Червивость — 25%. Белые, подосиновиков чуть-чуть, лисят много», — написано в одной из публикаций с фото улова.

Как отмечают другие грибники, боровики около Тумы «лезут под ноги», но их не много.

Близ села Криуша рязанцы собирают грибы на своих участках «поштучно». Некоторые комментаторы отмечают, что начинают выползать — скрипуны (скрипки).

«Неделя-две и все закончится», — написала на форуме пользовательница.

Там же часто находят мелкие лисички.

Шацкий район

Некоторые рязанцы собирают грибы в лесах Шацкого района ведрами.

Многие публикации предупреждают о большом количестве червивого улова. У одного из грибников из трех ведерок лисичек качественное осталось только одно.

«С шести полян. Много червивых», — написано в посте.

Также в Шацком районе «пошли» грузди. О качестве собранного автор публикации не пишет.

Сапожковский район

В соцсетях и на «грибных» форумах отмечают, что грибов в районе мало, но есть.

Однако, как пишут другие грибники, можно найти «рогатик гроздевой» и ягоды.

«Пишут, что рогатик съедобный, но рвать не стали — пусть радует глаз. На сковородку хватило каждой твари по паре: подберезовики, маслята, лисички, белый и подосиновик», — подписана публикация.

В комментариях отмечают, что за 40 минутную прогулку можно собрать два полных ведра грибов, фотоподтверждение не прикрепляют.

Рязанский район

На вопросы в группе о том, где в Рязанской области пойти на тихую охоту за земляникой и грибами недалеко от города, отвечают: «Ласково и Солотча, но чем ближе к городу, тем больше ртов…».

Около Ласкова пока грибов не много, но, как отметили охотники, есть надежда на шикарный урожай.

Другие же делятся печальным опытом.

«Я второй день подряд хожу в районе Ласковского по 3,5 часа. Итог: четыре лисички и два подосиновика. Грибов нет совсем и следов их присутствия», — отметили в посте.

«Был на Ласково, но там пусто — горсть лисичек и две сыроежки», — написано в одном из комментариев.

Но в Рязанском районе все же есть «грибные» места. Некоторые набирают ведрами, просто «надо знать, где искать».

«Прогулялся по посадке в Дубровичах. Есть луговые опята, также попадались говорушки дымчатые. Из необычного встретил семейку ложноопят», — написано в другом посте.

На территориях вокруг деревень Ласково и Деулино собирают подосиновики, подберезовики, лисички, маслята.

В Агро-Пустынь грибники советуют даже «не соваться», но у дороги есть редкие маслята. Но в Мурмино есть шанс набрать пакет грибов.

Также «грибницы просыпаются» в Варских.

Спасский район

В Спасском районе ситуация с грибами остается довольно скромной.

«По большому счету, грибов нет», — отмечают грибники.

Лесные просторы радуют лишь редкими желтыми островками лисичек и единичными подосиновиками среднего качества.

Другой любитель тихой охоты отметил, что в Спасском районе много маленьких лисичек. За пару часов набралось неполное ведро.

В публикациях также упоминается село Троица в Спасском районе: по словам местных жителей, рядом с населенным пунктом можно найти немного грибов, хотя в начале июня их было меньше.

Пителинский район

В Пителинских лесах ситуация с грибами довольно оптимистичная. Судя по постам, особенно хороши места около деревни Веселавка.

«Иногда три-четыре корзины можно набрать вдвоем за полчаса», — рассказывают грибники.

В районе деревни Веряево много грибов с «квартирантами», но собирать стоит. Улов, судя по фото, приличный.

В середине июня рязанцы отмечали, что в лесу появляется лисичка, хотя пока грибов немного. В основном они показываются по посадкам и заросшим полям, а в лесу пока почти ничего не растет. Пока что лучше искать по окраинам и на полях, советуют грибники.

Сасовский район

В Сасовском районе ситуация с грибами оставляет желать лучшего. Хотя некоторым удается набрать около четырех килограммов, грибы некачественные.

«Все белые грибы червивые, только шляпки оставили, и те тоже с червями», — пишут в соцсетях.

Иногда в районе находят редкие грибы.

В комментариях советуют приезжать в Ласицы. Там червивых грибов меньше, урожай лучше.

Другие районы

В Пронском районе — отмечают «нашествие белых грибов».

В Скопинском районе грибники находят единичные экземпляры.

Такая же ситуация в Милославском и Путятинском районах.

В Кораблинском районе, судя по комментариям совсем немного грибов.

«Забежала на минутку» в Михайловский район, пишет рязанка, прикрепляя фото с большим уловом, но комментаторы ей не верят. Большинство сошлись во мнении, что фотография прошлогодняя.

К такому же мнению пришли и люди из комментариев под фото из Касимовского района.

Однако есть и одна другая публикация из Касимовского района с фото белых грибов в районе деревни Сиверка.

«Беленькие практически без червей. Нужен дождь, лисичек мало, как будто подсыхают», — написано в публикации.

В Захаровском районе грибы, судя по публикациям, «только начинаются». Фото было сделано в середине июня, после этого постов с упоминанием этого района нет.

Фото из Рыбновского района за последние несколько недель с тихой охоты никто не публиковал. Комментаторы на форумах отвечают, что грибов в Рыбном нет уже второй год.

«В Рыбном просто грибников стало больше, чем грибов — не успевают расти», — пишут рязанцы.

Грибы в Ряжском районе есть, но чаще местные жителя делятся фотографиями ягод или свинушек, чем подосиновиков и подберезовиков. Также единичные публикации о сборе грибов есть о Чучковском, Сараевском, Кадомском и Старожиловском районах. Упоминаний про Александро-Невский, Ермишинский и Ухоловский районы найти не удалось.

Отметим, если вы планируете отправиться на тихую охоту, важно соблюдать несколько простых правил поведения в лесу. Перед выходом обязательно предупредите родственников или знакомых о месте и времени вашей прогулки. Не забудьте взять с собой еду, воду, полностью заряженный телефон, а также спички или зажигалку для возможных нужд. Собирайте только те грибы и ягоды, которые хорошо знаете, отбирайте только здоровые грибы: избегайте червивых, трухлявых или переросших, при сборе или срезании грибов старайтесь делать это аккуратно, чтобы не повредить грибницу.